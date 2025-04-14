О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 7 по 13 апреля 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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По сравнению с предыдущими неделями количество боевых столкновений на фронте несколько снизилось, однако все еще остается высоким. На отдельных участках враг ослабляет давление, очевидно, из-за нехватки ресурсов, и сосредотачивается на более приоритетных для себя участках.

На прошлой неделе произошло 1 044 боевых столкновений:

  • на Покровском направлении – 348;
  • на Курском направлении – 151;
  • на Лиманском направлении – 142;
  • на Торецком направлении – 134;
  • на Новопавловском направлении – 55;
  • на Северском направлении – 36;
  • на Краматорском направлении – 34;
  • на Ореховском направлении – 30;
  • на Купянском направлении – 29;
  • на Гуляйпольском направлении – 27;
  • на Харьковском направлении – 20;
  • на Приднепровском направлении – 15.

Несмотря на такое количество боевых столкновений, на Северском, Краматорском, Ореховском, Купянском, Гуляйпольском, Харьковском и Приднепровском направлениях изменений на линии соприкосновения не произошло. О ситуации на других участках рассказываем далее.

Почти по всей линии государственной границы в Сумской области продолжаются российские обстрелы из артиллерии, авиации и с помощью дронов. В частности, серьезные разрушения понесло Краснополье.

Российские войска в районе сел Журавка, Веселое и Новенькое восстановили контроль над линией границы, и вражеские ДРГ продолжают атаковать приграничье. В частности, на прошлой неделе враг совершил провальную попытку прорваться в село Локня, что за Новеньким и Басовкой. Вражеские ДРГ обнаруживают и уничтожают, но они рвутся ежедневно.

КПП "Суджа" на прошлой неделе перешел в серую зону. Также в этой зоне и село Гуево – самый большой населенный пункт, который контролировала Украина после выхода из Суджи.

Сумская область
Сумская область
Ситуация на границе / Карта DeepStateMAP

Новостей из Белгородской области в течение прошлой недели не было. Там продолжаются бои.

13 апреля, на один из крупнейших христианских праздников, на Вербное воскресенье, российские террористы запустили две баллистические ракеты с кассетными боеприпасами по центру города Сумы. Враг убил 34 гражданских, из которых 2 – дети. Пострадали 119 человек. Больше всего жертв – среди пассажиров троллейбуса.

Лиманское направление – одно из самых "горячих" на линии соприкосновения. Враг, к сожалению, имеет там продвижение. В частности, на прошлой неделе оккупационные войска прорвались в села Екатериновка и Ямполовка и имели там продвижение.

Лиманское направление
Лиманское направление
Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Наступление на Лиманском направлении – часть плана россиян по оккупации Донецкой области. Первоочередные цели – Лиман и Святогорск. В перспективе – Славянск.

Продолжаются тяжелые бои в Торецке, но несмотря на все вражеские намерения, продвижений в городе не зафиксировано. Северо-западные окраины города – под контролем ВСУ, значительная часть города – в серой зоне.

Однако враг активизировался южнее Торецка в районе дороги, ведущей на Константиновку. Российские войска прорвались в Калиново и Валентиновку, а также оккупировали Александрополь. Очевидно, враг будет осуществлять попытки дальнейшего продвижения на север, чтобы дойти до Константиновки.

Торецкое направление
Торецкое направление
Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

На прошлой неделе Силы обороны отбросили вражеские войска в селе Шевченко, что под Покровском, а также провели успешную контратаку в Котлино.

В то же время в Успеновке и Удачном российские захватчики продвинулись. Также враг имел продвижение в селе Надия и подошел под Котляровку – последнее село, которое отделяет Днепропетровскую область и линию фронта. Расстояние от линии соприкосновения до админграницы – более 5 километров.

Покровское направление
Покровское направление
Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Врагу на юге подконтрольной Украине Донетчины не удалось продвинуться в Андреевке и Константинополе, однако россияне "зафиксировали" свою операцию в Разливе.

Россияне из Раздольного наступают в направлении трассы Курахово – Запорожье, а также продолжают давить на Днепроэнергию, Веселое и Бурлацкое. Там только увеличилась серая зона, изменений на линии соприкосновения не зафиксировано.

Продолжаются также бои в Новоселке.

Новопавловское направление
Новопавловское направление
Ситуация на юге подконтрольной Украине Донетчины / Карта DeepStateMAP

Ежедневно враг атакует прифронтовые села и города, убивает наших людей в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской области. Россияне каждую ночь запускают "Шахеды" по нашим городам и второй раз за две недели совершили массовое убийство украинцев – пока в Кривом Роге происходили заупокойные молитвы на 9-й день после трагедии, в Сумах снова россияне убили десятки людей.
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