Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 7 по 13 квітня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

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Динаміка боїв на фронті

У порівнянні з попередніми тижнями кількість бойових зіткнень на фронті дещо знизилася, проте все ще залишається високою. На окремих ділянках ворог послаблює тиск, вочевидь, через брак ресурсів, і зосереджується на більш пріоритетних для себе ділянках.

Минулого тижня відбулося 1 044 бойових зіткнення:

на Покровському напрямку – 348;

на Курському напрямку – 151;

на Лиманському напрямку – 142;

на Торецькому напрямку – 134;

на Новопавлівському напрямку – 55;

на Сіверському напрямку – 36;

на Краматорському напрямку – 34;

на Оріхівському напрямку – 30;

на Куп'янському напрямку – 29;

на Гуляйпільському напрямку – 27;

на Харківському напрямку – 20;

на Придніпровському напрямку – 15.

Попри таку кількість бойових зіткнень, на Сіверському, Краматорському, Оріхівському, Куп'янському, Гуляйпільському, Харківському та Придніпровському напрямках змін на лінії зіткнення не відбулося. Про ситуацію на інших ділянках розповідаємо далі.

Росія знищує прикордоння Сумщини

Майже по всій лінії державного кордону в Сумській області тривають російські обстріли з артилерії, авіації та за допомогою дронів. Зокрема, серйозних руйнувань зазнало Краснопілля.

Російські війська в районі сіл Журавка, Веселе та Новеньке відновили контроль над лінією кордону, й ворожі ДРГ продовжують атакувати прикордоння. Зокрема минулого тижня ворог здійснив провальну спробу прорватися у село Локня, що за Новеньким і Басівкою. Ворожі ДРГ виявляють і знищують, але вони рвуться щодня.

КПП "Суджа" минулого тижня перейшов у сіру зону. Також у цій зоні й село Гуєво – найбільший населений пункт, який контролювала Україна після виходу з Суджі.





Ситуація на прикордонні / Карта DeepStateMAP

Новин з Бєлгородської області протягом минулого тижня не було. Там тривають бої.

13 квітня, на одне із найбільших християнських свят, на Вербну неділю, російські терористи запустили дві балістичні ракети з касетними боєприпасами по центру міста Суми. Ворог вбив 34 цивільних, з яких 2 – діти. Постраждали 119 людей. Найбільше жертв – серед пасажирів тролейбуса.

Ворог просувається біля Лимана

Лиманський напрямок – один із "найгарячіших" на лінії зіткнення. Ворог, на жаль, має там просування. Зокрема минулого тижня окупаційні війська прорвалися у села Катеринівка та Ямполівка й мали там просування.





Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Наступ на Лиманському напрямку – частина плану росіян із окупації Донецької області. Першочергові цілі – Лиман та Святогірськ. У перспективі – Слов'янськ.

Росіяни активізувалися біля Торецька

Тривають важкі бої в Торецьку, але попри всі ворожі наміри, просувань у місті не зафіксовано. Північно-західні околиці міста – під контролем ЗСУ, значна частина міста – у сірій зоні.

Проте ворог активізувався південніше Торецька у районі дороги, що веде на Костянтинівку. Російські війська прорвалися в Калинове та Валентинівку, а також окупували Олександропіль. Вочевидь, ворог буде здійснювати спроби подальшого просування на північ, аби дійти до Костянтинівки.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Що відбувається біля Покровська

Минулого тижня Сили оборони відкинули ворожі війська у селі Шевченко, що під Покровськом, а також провели успішну контратаку в Котлиному.

Водночас в Успенівці та Удачному російські загарбники просунулися. Також ворог мав просування в селі Надія та підійшов під Котлярівку – останнє село, котре відділяє Дніпропетровщину і лінію фронту. Відстань від лінії зіткнення до адмінмежі – більш як 5 кілометрів.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування ворога на півдні Донеччини

Ворогу на півдні підконтрольної Україні Донеччини не вдалося просунутися в Андріївці та Костянтинополі, проте росіяни "зафіксували" свою операцію в Розливі.

Росіяни з Роздольного наступають в напрямку траси Курахове – Запоріжжя, а також продовжують тиснути на Дніпроенергію, Веселе та Бурлацьке. Там лише збільшилася сіра зона, змін на лінії зіткнення не зафіксовано.

Тривають також бої у Новосілці.





Ситуація на півдні підконтрольної Україні Донеччини / Карта DeepStateMAP

Щодня ворог атакує прифронтові села та міста, вбиває наших людей на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Херсонщині. Росіяни щоночі запускають "Шахеди" по наших містах і вдруге за два тижні здійснили масове вбивство українців – поки у Кривому Розі відбувалися заупокійні молитви на 9-й день по трагедії, у Сумах знову росіяни вбили десятки людей.

Скільки б не було надій на перемовини, не можна залишатися осторонь – потрібно працювати або для армії, або ж в армії, іншого виходу у нас немає.

Найпростіший спосіб прямо зараз підтримати нашу армію – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.