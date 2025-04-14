Спецпідрозділ ГУР МОУ "Артан X" є єдиним в Україні, який майже повністю складається з достроково звільнених громадян. "Від тіні минулого до світла перемоги", – так говорить девіз "іксів".

Командир підрозділу Андрій Мельник "Фаворит" певен, що кожен має право на другий шанс, тож саме його і дає підрозділ.

Ідея створення такого підрозділу з'явилася набагато раніше, проте втілити її довгий час було неможливим. Мобілізацію позбавлених волі в Україні узаконили лише минулого року.

Зараз "Артан X" є доволі результативним підрозділом, який брав участь у боях на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках фронту. На їх рахунку не одна реалізована спецоперація, зокрема, у ворожому тилу. Чимало бійців за свою сміливість уже отримали державні нагороди.

Напередодні виїзду на новий напрямок 24 Канал поспілкувався з командиром та бійцями "іксів". Як відбувається відбір людей в "Артан X", чим відрізняється підготовка бійців та як працює сам підрозділ – розповідаємо у матеріалі.

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Ідея створення підрозділу була давно

Андрій Мельник "Фаворит", котрий зараз є командиром "Артан X", каже, що думки та бажання створити такий особливий підрозділ, були у нього давно. Він – палкий прихильник ідеї того, що кожен заслуговує на другий шанс. До минулого року "Фаворит" був заступником командира підрозділу "Артан", а коли президент підписав закон щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення громадян для участі в захисті України, він став командиром новоствореного спецпідрозділу "іксів".

У боях за Бахмут росіяни активно використовували найманців з ПВК "Вагнера", більшість з котрих були завербовані у колоніях. Україна діє інакше.

Вони (росіяни – 24 Канал) використовували достроково звільнених більше як гарматне м'ясо, а мені хотілося дати людям можливість почати нове життя, щоб вони пишалися собою і приносили користь країні. Ми цінуємо та бережемо своїх бійців. Це ще одна наша характерна відмінність від ворога,

– каже "Фаворит".



"Фаворит" з бійцями "Артан X" під час навчань / Фото, надане 24 Каналу

Хто може потрапити у підрозділ і кому шлях закритий

Перших бійців командир відбирав особисто: приїздив та спілкувався з кожним, хто висловив бажання стати на захист країни.

Одразу мобілізували чоловік 20, але ми дуже швидко збільшувалися. Створили взвод, потім роту, згодом – дві, наразі вже формуємо третю. Сьогодні "Артан X" – повноцінний підрозділ,

– каже командир.

До кандидатів є наступні вимоги:

бажання та мотивація;

психологічна готовність;

хороша фізична форма;

відсутність шкідливих звичок, як-от нарко- чи алкозалежність.

Зараз, зізнається командир, кількість охочих долучитися до підрозділу значно більша за кількість тих, кого можуть прийняти, тому періодично набір зупиняється.

У нас немає величезних втрат у підрозділі, хоч ми виконуємо найважчі завдання, можна сказати, в епіцентрі подій. Бо маємо виняткове ставлення до людей. Тому сьогодні охочих набагато більше, ніж ми можемо прийняти. Періодично, буває, що ми зупиняємо цей набір, адже треба всіх одягнути, навчити, поселити і так далі. Ми б могли розростатися швидше, але робимо це поступово і якісно,

– каже "Фаворит".



Навчання новобранців "Артан X" / Фото, надане 24 Каналу

Пріоритетно, набирають чоловіків до 40 років. Тому середній вік підрозділу – близько 30 років. Та часом роблять винятки. Наприклад, найстаршому бійцю – 54 роки. Він ветеран АТО і має чудову фізичну форму. Наймолодшому ж – всього 19 років.

Як відбувається мобілізація до "іксів"

Шлях кожного новобранця починається зі співбесіди. Охочі потрапити в "Артан X" висловлюють своє бажання, і представники підрозділу вирушають на зустріч з потенційними рекрутами.

Якщо співбесіда пройшла успішно, наступний етап – проходження військово-лікарської комісії. Опісля всі матеріали скеровують до суду на розгляд питання про дострокове звільнення. Далі новобранець потрапляє на базову загальновійськову підготовку.

Подекуди виникають труднощі адаптації, але спільне бажання та наполегливість дають чудові результати.



Навчання новобранців "Артан X" / Фото 24 Каналу

За словами командира, "Артан X" – це, без перебільшення, сім'я. Чимало бійців раніше втратили зв'язок з рідними або не мали їх, тож зараз військове братерство для них особливо важливе. "Фаворит" підкреслює, що це проявляється як у навчанні, так і в бойових умовах. Бійці намагаються проявити себе якнайкраще, адже шеврони вони не отримують одразу, а здобувають в бою.

Шеврон у нас можна отримати лише після бойових. Тому для нас честь носити цей шеврон. І ті, хто ще його не отримав, хочуть якнайшвидше і якнайкраще показати себе. Це для них така мотивація,

– каже командир.

Перша група новобранців "Артан X" після майже 4 місяців тренувань та підготовки вирушила на своє перше бойове завдання – у район села Липці на Харківщині.

"Хотів, щоб мною пишався син": історія "Бандери"

"Бандера" – один із перших, хто потрапив до "Артан X". Чоловік каже, що ще коли почалася війна на Донбасі у 2014 році, хотів піти воювати, однак законодавство тоді такого не дозволяло. Як і не дозволяло на початку повномасштабної війни. Однак весь цей час "Бандера" був певен – він має бути у війську. Ба більше, за його словами, з позбавлених волі чоловіків там зиску немає, а на фронті вони можуть бути корисними.

Але найбільшою мотивацією піти до війська для нього став син.

Коли я приїжджаю у відпустку, я бачу, як син мною пишається. Але в першу чергу я вважаю, що кожен чоловік має стати на захист своєї держави. І я радий, що потрапив у підрозділ,

– каже "Бандера".



"Бандера" / Фото 24 Каналу

За словами військового, його світ змінився. Боєць каже, що доводилося вчитися абсолютно всього.

Потрапляєш у місце позбавлення волі, повертаєшся, а все вже цифрове. І складно це все освоїти, але проблем як таких нема, бо допомагають, і ми намагаємося одне одного підтримати. Для мене, коли я вийшов, було дивно і дико, як це карткою розраховуватися, чи навіть ще краще – телефоном. Мені командири і сержанти пояснювали все,

– згадує "Бандера".

Зараз боєць пригадує, що коли тільки були розмови про мобілізацію засуджених, він бачив чимало коментарів у соцмережах, де люди писали, що, мовляв, армія – це не "смітник", аби брати до її лав тих, хто колись помилився у житті.

Я хотів захищати свою країну і стати прикладом для свого сина. Тоді, коли тільки говорили про закон, я читав багато новин і досить жорстких коментарів. Але коли ми показали себе не на словах, а на ділі, тоді одразу стали людям цікаві. Зараз для тих, хто вважав нас негідними, ми – герої,

– каже "Бандера".

На Харківщині "Бандера" зазнав поранень, проте після лікування одразу ж повернувся в стрій. Тепер разом з побратимами допомагає іншим новобранцям не лише навчитися бойових навичок, але й адаптуватися у світі, який зазнав змін.

"Мріяв бути військовим": історія "Форзи"

Боєць також був серед перших, хто пройшов співбесіду в командира, який тільки набирав людей для нового підрозділу. "Форза" каже, що стати військовим було його давньою мрією.

Я дуже зрадів, коли почув про створення "Артан X". Це була моя мрія з дитинства, яка тепер здійснилася. І я вдячний командуванню за те, що вони створили такий проєкт і дали можливість нам почати своє життя заново й отримати другий шанс,

– каже "Форза".

Долучитися до війська чоловік хотів ще з моменту початку повномасштабної війни, однак такої можливості не було. Коли ж почув про набір до "Артан X" – одразу загорівся ідеєю. Після успішної співбесіди з "Фаворитом" новобранець пройшов ВЛК, отримав рішення суду та став частиною підрозділу.



"Форза" / Фото 24 Каналу

Перший бойовий вихід був особливим для "Форзи" і його побратимів. Адже мова йшла не лише про якісь свої страхи та переживання, а й про те, щоб виправдати надії командування.

Була особлива відповідальність, адже керівництво дивилося, як цей проєкт сформувався і чи є перспективи далі. Тому ми намагалися не підвести,

– каже "Форза".

Боєць каже, що частина нашого суспільства з упередженням ставиться до мобілізації звільнених по УДЗ, бо у свідомості людей залишився негативний радянський образ, який ще досі існує в всередині країни окупанта. Проте, як наголошує "Форза", усе змінюється. І вони власним прикладом це доводять.

Як "Артан X" проявив себе у боях

Після трьох місяців підготовки був перший бій на Харківщині. За словами "Бандери", він мав єдиний страх – підвести побратимів. Слід зауважити, що примусово в сектор не відправляють жодного бійця. Тобто командування зважає не лише на фізичну готовність до виконання завдань, а й на психологічну. Проте оскільки шеврон можна отримати лише після бойового виходу, кожен хоче спробувати себе в реальних умовах якнайшвидше.

Скажу з власного досвіду. Коли ми їхали у Запорізьку область, то було кілька хлопців, котрі не мали впевненості. Вони так і казали, що не готові та мають страх. Командир їх не відпустив на завдання – він брав лише тих, хто був готовим до операції. Мені здається, що це правильно, бо коли людина сумнівається, з нею складно воювати. Краще дати трохи часу,

– каже боєць.



"Фаворит", "Форза" та "Бандера" / Фото 24 Каналу

Командир підрозділу "Фаворит" каже, що хоч захід на той чи інший напрямок вони приховують до кінця, та все ж з отриманих перехоплень розмов росіян знають – ворог уже боїться, коли чує про них.

Ефективність "Артан X" вразила багатьох, то ж зараз до підрозділу вже долучилися перші бійці, котрі перевелися з інших бригад. Ба більше, також є і звичайні цивільні, котрі долучаються через рекрутинг. Тобто "Артан X" уже не можна назвати підрозділом, котрий повністю складається з достроково звільнених громадян, хоча вони й становлять абсолютну більшість.

За час операції на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі бійці "Артан X" брали участь у важких боях. Командир каже, що у співвідношенні до складності операцій, втрати підрозділу невеликі. Проте кожен загиблий – велика втрата для самого "Фаворита". За час існування "Артан X" загинули 13 бійців.

"Володіти зброєю мають усі"

Зі слів "Бандери" в Україні є проблеми з мобілізацією. З одного боку, чимало чоловіків не хочуть виконувати свій обов'язок, з іншого – часто негідна поведінка представників ТЦК. Останню боєць відчув особисто: під час відпустки, його зупинили представники ТЦК і в доволі грубій формі вимагали документи.

Також боєць певен, що кожен повинен вміти володіти зброєю, адже Росія зупинятися не збирається.

Як сказав один із командирів в інтерв'ю: "Рано чи пізно ми закінчимося, якщо це триватиме далі". Чоловіки повинні вміти володіти зброєю – розбирати, заряджати, знати як чистити. Це щонайменше. Бо судячи з апетитів наших сусідів, зупинятися вони не дуже хочуть,

– каже "Бандера".

І "Бандера", і "Форза", а також їхній командир наголошують, що війна є спільною справою для усіх. Тож не варто нехтувати нагодами пройти практичні курси, опанувати потрібні для війни навички, бо і в цивільному житті вони зайвими не будуть.