Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління комунікацій Генерального штабу ЗСУ. На напрямку працювали Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького та 31-ша бригада.

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Що відомо про штурм росіян

Спершу росіяни спробували прорватися на мотоциклах, однак їм завадили українські FPV-дрони. Оговтавшись, ворог вирішив "підвищити ставки" – залучив 3 механізовані колони.

Захисники знищили 20 одиниць техніки: 3 танки, а також бойові машини піхоти (БМП) і легкі броньовані багатоцільові тягачі (МТ-ЛБ), які були "напаковані піхотою" – до 200 окупантів.

ЗСУ показали знищення 3 колон ворога: дивіться відео

Варто відзначити оперативну та точну роботу наших дронарів і побратимів із 31-ї бригади. До вечора вся ворожа техніка яскраво палала, а залишки піхоти ховались від наших дронів в полях та посадках,

– зазначили воїни.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 14 квітня, на фронті зафіксували 99 бойових зіткнень. На Краматорському напрямку – 4 загарбницькі атаки поблизу Часового Яру, Андріївки та в напрямку Майського, на Торецькому напрямку – 11 нападів неподалік Озарянівки й Торецька, на Покровському напрямку – 28 наступальних дій.