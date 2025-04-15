Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Ворог продовжує просуватися в районі річки Жеребець, – DeepState

Яка ситуація на фронті 15 квітня

На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів неподалік Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 20 разів. Окупанти хотіли просунутися поблизу населених пунктів Надія, Нове, Катеринівка, Греківка, Зелена Долина, Торське, Білогорівка та Григорівка.

Окупанти значно активізувалися на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку росіяни тричі атакували позиції українських захисників в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу населених пунктів Часів Яр, Андріївка та в напрямку Майського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік населених пунктів Озарянівка та Торецьк.

Росіяни атакують на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 28 штурмових та наступальних дій окупантів в районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

Найважча ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку росіяни сім разів атакували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Розлив.

Росіяни 7 разів атакували на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми у районах населених пунктів Степове, Лобкове та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві ворожі спроби просування уперед.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 17 боєзіткнень. Ворог завдав 56 авіаційних ударів, скинув 89 керованих бомб, здійснив 436 артилерійських обстрілів, зокрема 26 – з реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на Курському напрямку: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

До слова, що в Інституті вивчення війни вважають, що росіяни, ймовірно, активізували атаки з використанням бронетехніки по всій лінії фронту. Крім того, окупанти активно використовують цивільні авто під час штурмів, адже вони більш маневрені, що дає змогу ухилятися від українських дронів.