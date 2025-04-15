В то же время общие потери России уже превысили 935 тысяч бойцов личного состава. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери у России на 15 апреля

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

личного состава – около 935 160 (+1 180) человек,

танков – 10 629 (+7),

боевых бронированных машин – 22 150 (+20),

артиллерийских систем – 26 290 (+68),

РСЗО – 1 364 (+2),

средств ПВО – 1 132 (+2),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 32 691 (+147),

крылатых ракет – 3 145 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 44 339 (+210),

специальной техники – 3 801 (+0).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, Британская разведка проанализировала потери России в войне с начала 2025 года. По их подсчетам, всего за 4 месяца страна-агрессор потеряла 138 000 бойцов личного состава.