Водночас загальні втрати Росії вже перевищили 935 тисяч бійців особового складу. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати у Росії на 15 квітня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

особового складу – близько 935 160 (+1 180) осіб,

танків – 10 629 (+7),

бойових броньованих машин – 22 150 (+20),

артилерійських систем – 26 290 (+68),

РСЗВ – 1 364 (+2),

засобів ППО – 1 132 (+2),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32 691 (+147),

крилатих ракет – 3 145 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 44 339 (+210),

спеціальної техніки – 3 801 (+0).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, Британська розвідка проаналізувала втрати Росії у війні від початку 2025 року. За їх підрахунками, всього за 4 місяці країна-агресорка втратила 138 000 бійців особового складу.