Про це розповів речник тактичної групи "Вугледар" підполковник Олексій Бєльський, інформує 24 Канал. У День дурня, 1 квітня, Міноборони Росії заявило про "повне звільнення" Розливу на Донеччині.

Росіяни масово гинуть біля Розливу

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Втім, ця "перемога" існує лише на папері – частину села досі утримують українські воїни з тактичної групи "Вугледар".

Уже другий тиждень поспіль росіяни намагаються зробити фейк реальністю: штурмують Розлив з трьох напрямків, закидаючи його новими хвилями піхоти та техніки. Проте ЗСУ зустрічають окупантів ще на підступах – артилерія, реактивні системи залпового вогню і FPV-дрони знищують ворога десятками.

Поля та дороги довкола села буквально всіяні знищеними баггі, квадроциклами, ББМ і тілами російських солдатів. Тим, хто проривається всередину, доводиться ховатися в руїнах без води та їжі. Щойно вони намагаються вийти з укриття – їх одразу ліквідують.

