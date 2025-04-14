Про це розповідає 24 Канал. Служба безпеки України провела брифінг, на якому представила кількох іноземців, що воювали у складі російської армії.

Читайте також Полонені китайці розповіли, чим займалися на батьківщині до бойових дій в Україні

Китайський найманець, який здався ЗСУ

Серед них – громадяни Китаю, які здалися в полон українським військовим.

Один із полонених, 30-річний Ван Гуанцзюнь, розповів, що підписав контракт із росіянами через фінансову скруту. Пройшов місячну підготовку на полігоні, після чого його перекинули на фронт.

За його словами, три дні вони пробули на передовій, а потім вирішили здатися. Першого українського військового громадянин Китаю побачив уже, коли здавався в полон.

На запитання журналіста, чи доводилося йому вбивати українських захисників, китаєць категорично відповів: "Ні, не вбивав".

До слова, вкотре полонені з армії РФ запевняють, що росіяни приховують реальний стан справ на фронті, не попереджаючи про високі ризики і використання іноземців як "гарматне м’ясо".