Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова китайських військовополонених під час пресконференції, проведену СБУ, цитує OBOZ.UA.

До теми Це не звичайні найманці: що не так з історією про китайських військових в Україні

Чим займалися полонені громадяни Китаю до війни в Україні

Китайський полонений Ван Гуанцзюнь на пресконференції 14 квітня розповів, що до участі у війні проти України мав звичайну роботу, родину, а саме дружину та батьків. Однак після втрати роботи вирішив вступити до лав російської армії.

Своєю чергою Чжан Ренбо народився у доволі заможній сім'ї та не мав проблем з їжею чи повсякденними речами. Однак він не очікував, що опиниться в Україні.

Я спочатку поїхав до Росії з метою подорожувати, а потім вирішив заробити грошей, але не очікував, що зрештою я опинюсь саме в такій ситуації,

– розповів Чжан Ренбо.

За словами перекладача, вимова у полонених китайців доволі пристойна і грамотна. Так здебільшого розмовляють у північному регіоні КНР.

До слова, раніше Володимир Зеленський заявляв, що кілька сотень громадян Китаю беруть участь у війні проти України на боці Росії. За словами президента, країна-агресорка намагається затягнути війну, використовуючи навіть життя громадян КНР.

Про те, що двох китайських громадян взяли в полон стало відомо 8 квітня після допису Володимира Зеленського. У Пекіні на це відреагували, заявивши, що перевіряють цю інформацію та працюють разом з українською стороною.