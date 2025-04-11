8 квітня українські захисники вперше захопили у полон двох громадян Китаю, які воювали на боці росіян на Донеччині. Глава держави розповів союзникам, що наразі відомо про принаймні кілька сотень китайців, які воюють у складі окупаційних сил Росії, передає 24 Канал.

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Що сказав президент

Залучення китайців до лав окупаційного війська означає, що Росія, намагається затягнути війну, використовуючи навіть життя громадян КНР.

За словами Зеленського, Путіну було недостатньо солдатів із Північної Кореї. Тепер він намагається компенсувати свої втрати, залучаючи ще одну націю – китайців.

Як довго він ще зможе це (залучати іноземців до війни – 24 Канал) робити? Ми маємо працювати разом, щоб такі питання більше залежали не від вибору Москви, а від нашого суспільного тиску на неї,

– йдеться у виступі Зеленського під час "Рамштайну".