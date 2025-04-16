Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 936 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати у Росії на 16 квітня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

особового складу – близько 936 210 (+1 050) осіб,

танків – 10 638 (+9),

бойових броньованих машин – 22 163 (+13),

артилерійських систем – 26 377 (+87),

РСЗВ – 1 364 (+0),

засобів ППО – 1 132 (+0),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32 837 (+146),

крилатих ракет – 3 145 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 44 472 (+133),

спеціальної техніки – 3804 (+3).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно українські захисники показали, як розтрощили колону загарбників на напрямках Веселе – Скудне. Ліквідовано понад 100 окупантів, 4 танки, 9 ББМ і 3 бронеавтомобілі.