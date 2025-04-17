Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции украинских защитников в районах Волчанска и Западного.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Новой Кругляковки, Богуславки, Загрызово и в сторону Петропавловки.

Враг пять раз атаковал на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении россияне атаковали 16 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новосергиевка, Грековка, Новомихайловка, Новое и в сторону Ольговки и Зеленой Долины.

Оккупанты активизировались на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении в районах Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Выемки и Верхнекаменского противник девять раз атаковал позиции наших войск.

Россияне 9 раз атаковали на Северском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений вблизи Часового Яра, Курдюмовки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак недалеко от населенных пунктов Торецк и Леонидовка.

Враг атакует на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские защитники остановили 29 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Успеновка, Новоалександровка, Преображенка, Троицкое, Андреевка, Богдановка, Старая Николаевка и в сторону Сергеевки.

Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Константинополя, Разлива, Привольного и в сторону Багатира.

Россияне 15 раз атаковали на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Лобково, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степное и вблизи Каменского, Щербаков и Малых Щербаков.

Силы обороны отбили 6 атак на Ореховском направлении: смотрите на карте

На Приднепровском направлении враг проводил три наступательных действия – успеха не имел.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений. Враг нанес 23 авиационных ударов, сбросил 37 управляемых бомб, совершил 413 артиллерийских обстрелов, в том числе 17 – из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на Курском направлении: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 230 оккупантов. В то же время общие потери России уже перевалили за 937 тысяч человек личного состава.