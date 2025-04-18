Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник также нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 2 ракетных и 94 авиационных ударов и совершил 6 507 артиллерийских обстрелов, в частности 143 – из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на фронте

На Харьковском направлении враг один раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.

Что происходит возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении вчера произошло 4 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Синьковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяное, Надежда, Новое, Новомихайловка, Ямполовка и в сторону Грековки и Григорьевки.

Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении наши войска отбили 2 атаки противника в районе населенного пункта Белогоровка и в направлении Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг совершил 8 атак на позиции наших войск в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Ступочек.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 11 раз атаковал украинские подразделения у Торецка, Озаряновки и Дружбы.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Котлино, Успеновка, Преображенка и Андреевка.

Как изменился фронт на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 9 атак захватчиков в районах Константинополя, Разлива и Привольного.

Оккупанты наступали на Константинополь: смотрите на карте

На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку в районе Малой Токмачки.

У Курской области за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение, также враг нанес 18 авиационных ударов, применив при этом 25 КАБ, и совершил 368 обстрелов, 8 из которых – с РСЗО.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях наступательных действий враг не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.