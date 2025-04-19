Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Оккупанты продвинулись к Купянску и Лиману, ВСУ – под Торецком: обзор фронта и карты ISW

Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты 7 раз штурмовали позиции наших войск в районах Волчанска, Западного и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак захватчиков. ВСУ отражали штурмовые действия противника неподалеку Загрызово, Петропавловки и в сторону Песчаного и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Надежда, Новое, Новомихайловка, Колодязи, Ямполовка, Торское.

На Северском направлении в районах Спирного и Верхнекаменского вражеские силы дважды атаковали позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 6 боестолкновений вблизи Часового Яра, западнее Андреевки и в сторону Ступочек и Белой Горы.

Ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении оккупанты совершили 26 атак неподалеку Дилиевки, Леонидовки, Озаряновки, Дачного, Крымского и Дружбы.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 54 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Успеновка, Новоалександровка, Богдановка, Сухая Балка, Старая Николаевка, Зверево, Удачное, Андреевка и в направлениях Александрополя и Миролюбовки.

Какая обстановка на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 9 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Веселого, Свободного Поля и в направлении Одрадного.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений с врагом не зафиксировано.

На Ореховском направлении наши воины отбили 3 вражеских штурма в районах Щербаков, Степного и в направлении Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 23 боестолкновения. Россияне нанесли 25 авиационных ударов, сбросили 44 управляемые бомбы, осуществили 326 артиллерийских обстрелов, в том числе 6 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

К слову за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также ВСУ обезвредили 14 танков, 9 боевых бронированных машин, 70 артиллерийских систем, одну РСЗО, три средства ПВО, 111 БпЛА оперативно-тактического уровня, три ракеты, 208 единиц автомобильной техники и тяжелую огнеметную систему российских оккупантов.