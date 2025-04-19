Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку окупанти 7 разів штурмували позиції наших військ у районах Вовчанська, Западного та в бік Малої Шапківки.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 11 атак загарбників. ЗСУ відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Петропавлівки та в бік Піщаного і Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку агресор атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Надія, Нове, Новомихайлівка, Колодязі, Ямполівка, Торське.

На Сіверському напрямку в районах Спірного та Верхньокам’янського ворожі сили двічі атакували позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 6 боєзіткнень поблизу Часового Яру, західніше Андріївки та в бік Ступочок і Білої Гори.

Ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 26 атак неподалік Диліївки, Леонідівки, Озарянівки, Дачного, Кримського та Дружби.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 54 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Новоолександрівка, Богданівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Звірове, Удачне, Андріївка та в напрямках Олександрополя і Миролюбівки.

Яка обстановка на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог 9 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Веселого, Вільного Поля та в напрямку Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень з ворогом не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили 3 ворожих штурми в районах Щербаків, Степового та в напрямку Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Росіяни завдали 25 авіаційних ударів, скинули 44 керовані бомби, здійснили 326 артилерійських обстрілів, зокрема 6 – з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

До слова минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також ЗСУ знешкодили 14 танків, 9 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, одну РСЗВ, три засоби ППО, 111 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три ракети, 208 одиниць автомобільної техніки та важку вогнеметну систему російських окупантів.