Крім цього, внаслідок успішних дій ЗСУ у противника є ще втрати серед важливої для них техніки та зброї. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника сягають:

Особового складу – близько 940150 (+1180) осіб,

танків – 10676 (+14);

бойових броньованих машин – 22266 (+9);

артилерійських систем – 26600 (+70);

РСЗВ – 1368 (+1);

засобів ППО – 1139 (+3);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33176 (+111);

крилатих ракет – 3148 (+3);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 45162 (+208);

спеціальної техніки – 3858 (+0).



Втрати ворога на 19 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, воїни 6-го полку "Рейнджер" ССО ЗСУ провели успішний наліт на ворожі позиції на одному з операційних напрямків.

В результаті швидкого нальоту воїни ССО знищили двох військових противника, а інших трьох змусили здатися у полон, чим зберегли їм життя.