Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

Личного состава – около 937440 (+1230) человек,

танков – 10654 (+16);

боевых бронированных машин – 22217 (+54);

артиллерийских систем – 26442 (+65);

РСЗВ – 1366 (+2);

средств ПВО – 1135 (+3);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 335 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 32925 (+88);

крылатых ракет – 3145 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 44642 (+170);

специальной техники – 3807 (+3).



Потери врага на 17 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, воины 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ провели успешный налет на вражеские позиции на одном из операционных направлений.

В результате быстрого налета воины ССО уничтожили двух военных противника, а остальных трех заставили сдаться в плен, чем сохранили им жизнь.