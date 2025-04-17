Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 937440 (+1230) человек,
- танков – 10654 (+16);
- боевых бронированных машин – 22217 (+54);
- артиллерийских систем – 26442 (+65);
- РСЗВ – 1366 (+2);
- средств ПВО – 1135 (+3);
- самолетов – 370 (+0);
- вертолетов – 335 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 32925 (+88);
- крылатых ракет – 3145 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 44642 (+170);
- специальной техники – 3807 (+3).
Потери врага на 17 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, воины 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ провели успешный налет на вражеские позиции на одном из операционных направлений.
В результате быстрого налета воины ССО уничтожили двух военных противника, а остальных трех заставили сдаться в плен, чем сохранили им жизнь.