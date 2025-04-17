Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 937440 (+1230) осіб,
- танків – 10654 (+16);
- бойових броньованих машин – 22217 (+54);
- артилерійських систем – 26442 (+65);
- РСЗВ – 1366 (+2);
- засобів ППО – 1135 (+3);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32925 (+88);
- крилатих ракет – 3145 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 44642 (+170);
- спеціальної техніки – 3807 (+3).
Втрати ворога на 17 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, воїни 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішний наліт на ворожі позиції на одному з операційних напрямків.
В результаті швидкого нальоту воїни ССО знищили двох військових противника, а інших трьох змусили здатися у полон, чим зберегли їм життя.