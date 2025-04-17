Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • Особового складу – близько 937440 (+1230) осіб,
  • танків – 10654 (+16);
  • бойових броньованих машин – 22217 (+54);
  • артилерійських систем – 26442 (+65);
  • РСЗВ – 1366 (+2);
  • засобів ППО – 1135 (+3);
  • літаків – 370 (+0);
  • гелікоптерів – 335 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32925 (+88);
  • крилатих ракет – 3145 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 44642 (+170);
  • спеціальної техніки – 3807 (+3).


Втрати ворога на 17 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, воїни 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішний наліт на ворожі позиції на одному з операційних напрямків.

В результаті швидкого нальоту воїни ССО знищили двох військових противника, а інших трьох змусили здатися у полон, чим зберегли їм життя.