Более того, 48-летний мужчина изнасиловал ребенка дважды. Случилось это в октябре 2021 года.
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За решетку на годы
Однако преступление против маленького ребенка отцу-педофилу с рук не сошло. Правоохранители его задержали, а впоследствии суд упек мужчину за решетку на длительный срок.
Обвинили 48-летнего жителя одного из сел Ковельского района в нарушении 4 и 6 частей 153 статьи Уголовного кодекса Украины "Сексуальное насилие". Суд же в результате избрал ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.
При принципиальной позиции прокуроров окружной прокуратуры Ковеля Волынской области суд признал 48-летнего жителя одного из сел Ковельского района виновным в неоднократном сексуальном насилии в отношении малолетней и назначил ему максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы,
– сообщили в Волынской областной прокуратуре.
Также согласно приговору суда, сведения о жителе Волыни были внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.
На Прикарпатье дядя изнасиловал и убил 9-летнюю племянницу
- Жуткая трагедия в июне 2023 года произошла в Ивано-Франковской области. Там 34-летний мужчина изнасиловал и задушил 9-летнюю Веронику Богданюк, после чего бросил тело в зарослях на территории поселка.
- Выяснилось, что в этот день к отцу ребенка приехал погостить двоюродный брат. Мужчины выпили, празднуя День отца, после чего преступник вызвался провести девочку в гости к ее старшей сестре. По данным полиции, мужчина предложил ребенку срезать путь через кусты и таким образом заманил ее в безлюдное место.
- Также правоохранители установили, что подозреваемый Виталий Михайлюк уже был несколько раз судим, в частности за изнасилование, а также нападал на женщин.
- За преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Его уже взяли под стражу и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.