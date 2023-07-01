К сожалению, доверие к массажисту, к которому 15-летний парень ходил еженедельно, обернулось для него изнасилованием. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.
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Воспользовался беспомощным состоянием ребенка
Сексуальное насилие над несовершеннолетним произошло на территории оздоровительно-реабилитационного центра. В этот день 46-летний насильник "воспользовался беспомощным состоянием ребенка и с целью удовлетворения своей половой страсти совершил действия сексуального характера".
Полиция Киевщины установила, что подросток из-за определенных пороков со здоровьем долгое время посещал процедуру массажа. Во время очередного сеанса, на который несовершеннолетний пришел сам, злоумышленник и совершил надругательство,
– сообщил Андрей Небитов.
Насильника уже задержали
Однако долго гулять на свободе после совершения преступления мужчине не пришлось. Полиция Киевщины задержала насильника и поместила его в изолятор временного содержания. Также массажисту сообщили о подозрении.
Именно во время задержания мужчина рассказал подробнее о совершенном преступлении. По его словам, во время процедуры массажа, на которую подросток пришел один, он перешагнул границы закона, "после чего мальчик встал и пошел домой".
Массажист рассказал об изнасиловании ребенка: видео
Как отметил в своем телеграм-канале Андрей Небытов, в настоящее время горе-массажисту грозит до 12 лет лишения свободы.
Массажи, завершившиеся травмами и смертью: последние новости
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