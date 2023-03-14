Трагедия произошла в мае 2022 года. Клиентка пришла на вакуумный массаж. Его проводят с использованием стеклянных банок, огня, а также – спиртосодержащих веществ.

Обратите внимание Блогеры Мандзюк и Гуцуляк поскандалили: мужчина избил подростка за воровство

Массажистка разлила спирт на тело клиентки. Женщина загорелась. К сожалению, спасти его не удалось. Массажистка признала свою вину. Она пыталась оказать пострадавшей помощь.

Ивано-Франковский городской суд признал массажистку виновной. Женщину приговорили к 3 годам. В то же время у нее будет испытательный срок – год.

В Украине осудили киллера, готовившего убийства Резникова и Буданова

Еще летом 2022 года в Украине поймали киллера, готовившего убийства Алексей Резникова – министра обороны – и Кирилла Буданова – руководителя ГУР. Злоумышленник прибыл из временно оккупированной Луганской области. Там он воевал на стороне русских окупантов. Во время обысков у киллера был обнаружен российский паспорт, а также доказательства преступных действий.

Печерский районный суд Киева уже избрал наказание для киллера. Он проведет за решеткой 12 лет и потеряет все свое имущество.