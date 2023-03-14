Трагедія сталася у травні 2022 року. Клієнтка прийшла на вакуумний масаж. Його роблять з використанням скляних банок, вогню, а також – спиртовмісних речовин.

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Масажистка розлила спирт на тіло клієнтки. Жінка загорілася. На жаль, врятувати її не вдалося. Масажистка визнала свою провину. Вона намагалася надати постраждалій допомогу.

Івано-Франківський міський суд визнав масажистку винною. Жінку засудили до 3 років. Водночас вона матиме іспитовий термін – рік.

В Україні засудили кілера, який готував вбивства Резнікова та Буданова

Ще влітку 2022 року в Україні упіймали кілера, який готував вбивства Олексій Резнікова – міністра оборони – та Кирила Буданова – очільника ГУР. Зловмисник прибув з тимчасово окупованої Луганщини. Там він воював на боці російських окупантів. Під час обшуків у кілера виявили російський паспорт, а також – докази злочинних дій.

Печерський районний суд Києва вже обрав покарання для кілера. Він проведе за ґратами 12 років та втратить усе своє майно.