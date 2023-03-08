Дитину вбили у серпні 2018 року в Овруцькому районі Житомирщини. Того вечора батька роздратував плач 5-річної доньки. Дівчинка була з особливими потребами.

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Батько жорстоко побив дитину

Чоловік вдарив дівчинку кулаком по голові та загнав під ліжко. Лише через декілька годин мати підійшла до дитини, яка увесь час лежала під ліжком, ховаючись від батька.

Мати побачила рани на голові дівчинки. Дитина говорила, що її болить, але жінка не викликала медиків, а поклала дівчинку спати.

Дитину спалили

Вранці дитина ще подавала слабкі ознаки життя, однак батько вирішив, що вже пізно її рятувати. Аби приховати сліди звірячого вбивства, він спалив тіло дитини у печі, а попіл з рештками викинув у річку, щоб течія віднесла подалі від дому.

Батьки приховували вбивство доньки 9 місяців. Працівників соціальних служб запевняли, що "все гаразд". Ба більше, їм показували через вікно переодягненого меншого братика та цинічно продовжували отримувати державні виплати на вбиту доньку.

Рештки дитини знайшли в річці

Оскільки з моменту вбивства пройшов час, розслідування проходило важко. Щоб відшукати сліди злочину, правоохоронці перекрили русло річки, де знайшли людські рештки зі слідами термічного спалення.

Експертиза встановила, що це 5-річна дівчинка. Батьки у суді свою вину не визнали, відповідальність перекладали один на одного. У скоєному не розкаялися.