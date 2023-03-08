Ребенок был убит в августе 2018 года в Овручском районе Житомирщины. В тот вечер отца разозлил плач 5-летней дочери. Девочка была с особыми потребностями.

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Отец жестоко избил ребенка

Муж ударил девочку кулаком по голове и загнал под кровать. Лишь через несколько часов мать подошла к ребенку, который все время лежал под кроватью, прячась от отца.

Мать увидела раны на голове девочки. Ребенок говорил, что его болит, но женщина не вызывала медиков, а уложила девочку спать.

Ребенка сожгли

Утром ребенок еще подавал слабые признаки жизни, однако отец решил, что уже поздно его спасать. Чтобы скрыть следы зверского убийства, он сжег тело ребенка в печи, а пепел с остатками выбросил в реку, чтобы течение отнесло подальше от дома.

Родители скрывали убийство дочери 9 месяцев. Работников социальных служб уверяли, что "все хорошо". Более того, им показывали через окно переодетого младшего братца и цинично продолжали получать государственные выплаты на убитую дочь.

Остатки ребенка нашли в реке

Поскольку с момента убийства прошло время, расследование проходило тяжело. Чтобы найти следы преступления, правоохранители перекрыли русло реки, где нашли человеческие остатки со следами термического сожжения.

Экспертиза установила, что это пятилетняя девочка. Родители в суде свою вину не признали, ответственность перекладывали друг на друга. В совершенном не раскаялись.