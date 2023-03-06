Сообщение о новорожденном ребенке поступило от медицинского учреждения. Они обратились к полицейским, чтобы они проверили состояние девочки, которую вместе с матерью недавно выписали.
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Вместо колыбели была куча мусора
Женщину вместе с новорожденной девочкой выписали из роддома 21 февраля. Сначала мать отвечала на звонки медучреждения и предоставляла информацию о состоянии младенца. Однако впоследствии начала их игнорировать, а врачам дверь квартиры не открывала.
Чтобы проверить и не допустить противоправных действий в отношении ребенка, работники медучреждения обратились в милицию. Инспекторы ювенальной полиции вместе со специалистами Службы по делам детей и семьи отправились на проверку.
Приехав по адресу, где жила мать с младенцем, правоохранители обнаружили кучу нарушений. Ребенок проживал в заброшенном доме с ужасающими условиями. Везде был разбросан мусор, закрывавший полностью проход в квартиру, грязные вещи, вонь, тараканы и отсутствие коммуникаций.
Правоохранители проверили условия, в которых жил младенец / Фото Нацполиции
Маленькую девочку срочно забрали у родителей и отправили в больницу.
Полицейские составили на мать административный протокол за невыполнение родительских обязанностей. Ее могут лишить родительских прав.
На горе-родителей составили админпротокол / Фото Нацполиции
Издевательство над детьми: резонансные случаи
- В Киевской области правоохранители задержали 29-летнюю женщину, которая издевалась над собственными детьми. Мать морила детей голодом, насиловала собственного сына и совершала другие безнравственные действия.
- В Киевской области в детском доме зафиксировали жестокое поведение к ребенку. Как оказалось, воспитательница пытала 9-летнюю девочку. Такое "воспитание" в детском саду было не в первый раз.
- В Кременчуге горе-мать отправила почти раздетого 2-летнего ребенка выбрасывать мусор. Девочка была одета не по погоде, так что неравнодушные прохожие купили ей теплую одежду и гостинцы.