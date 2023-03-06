Повідомлення про новонароджену дитину надійшло від медичного закладу. Вони звернулися до правоохоронців, аби вони перевірили стан дівчинки, яку разом з матір’ю нещодавно виписали.

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Замість колиски була купа сміття

Жінку разом з новонародженою дівчинкою виписали з пологового 21 лютого. Спочатку мати відповідала на дзвінки медзакладу й надавала інформацію щодо стану немовля. Проте згодом почала їх ігнорувати, а лікарям двері квартири не відчиняла.

Аби перевірити й не допустити протиправних дій відносно дитини, працівники медзакладу звернулися до правоохоронців. Інспектори ювенальної поліції разом зі спеціалістами Служби у справах дітей та сім’ї вирушили на перевірку.

Приїхавши за адресою, де мешкала мати з немовлям, правоохоронці виявили купу порушень. Дитина проживала у занедбаній оселі з жахливими умовами. Скрізь було розкидане сміття, яке закривало повністю прохід у квартиру, брудні речі, сморід, таргани та відсутність комунікацій.



Правоохоронці перевірили умови, в яких жило немовля / Фото Нацполіції

Маленьку дівчинку терміново забрали у батьків та відправили до лікарні.

Поліцейські склали на матір адміністративний протокол за невиконання батьківських обов’язків. Її можуть позбавити батьківських прав.



На горе-батьків склали адмінпротокол / Фото Нацполіції

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