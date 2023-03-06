Поліція розглядає смерть дівчинки як "незрозумілу". Правоохоронці закликають людей, які мають з нею відеозаписи з камер відеоспостереження, надати їх слідству.

Дивіться також Гроші, харчування та одяг: від яких організацій українські переселенці можуть отримати допомогу

Дівчинку почали розшукувати після заяви про зникнення

Ввечері 4 березня до поліції звернулися із заявою про зникнення дівчинки-підлітка в районі Доліш у Девоні. До пошуків залучили берегову охорону та вертоліт. Зрештою 14-річну дівчинку виявили на пляжі непритомною.

Смерть дівчинки розглядається як незрозуміла, і поліція закликає всіх, хто має відеозаписи з камер відеоспостереження або дверних дзвінків, які можуть допомогти розслідуванню, виступити.

Її негайно доставили до лікарні, проте не встигли врятувати

Повідомляється, що дівчинку одразу доставили до Королівської лікарні Девона та Ексетера за допомогою гелікоптера. Проте, на жаль, медики не змогли її врятувати – вона померла у стінах закладу.

Поліція заявила, що проінформувала найближчих родичів про смерть підлітка. Її ім'я не розголошується. Також поки що невідомо, чи виконували дівчині розтин, проте уточнюється, що слідство триває.

Загибла дівчинка була громадянкою України, яка проживала в районі Доуліш. Було встановлено контакт із посольством України, і Міністерство внутрішніх справ також знає про цей інцидент. Ця смерть наразі розглядається як незрозуміла, і продовжується розслідування обставин цієї смерті. Наші думки з сім'єю та друзями дівчинки-підлітка у цей трагічний час,

– розповіла детектив-інспектор Беккі Девіс із поліції Девона та Корнуолла.