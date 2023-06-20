Также городской суд избрал меру пресечения убийце. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
К теме Раньше насиловал и нападал на женщин: что известно об убийце 9-летней девочки на Прикарпатье
Убийцу взяли под стражу
Как стало известно, 20 июня Ивано-Франковский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога подозреваемому. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей об умышленном убийстве.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Подозреваемый убийца / фото полиции
Убийство 9-летней девочки: все, что известно
- В поселке Куты обнаружили тело ребенка с признаками насильственной смерти в зарослях на территории поселка. Неподалеку нашли и одежду девочки.
- Как оказалось, к преступлению причастен 34-летний родственник ребенка. Злоумышленник в тот день приехал в гости к своему двоюродному брату – отцу девочки.
- Вскоре ребенок пошел к сестре, а мужчина последовал за девочкой, предложил сократить дорогу и заманил ее в заросли.
- На камерах видеонаблюдения видно, как девочка под зонтиком идет пешком, а рядом с велосипедом едет тот самый родственник.
- После этого мужчина изнасиловал и задушил девочку.
- В итоге правоохранители задержали убийцу, который сам признался в содеянном.
- По словам местных, в семье Вероники было трое детей – она была средней. В школе говорят, что отец заботился о девочке, вместе с ней приходил в школу недавно сдавать книги.
- Подозреваемый уже был несколько раз судим и нападал на женщин. Так, 34-летний Виталий Михайлюк несколько лет назад уже насиловал девочку, но она осталась жива.
- Кстати, среди местных распространяется недовольство, поскольку мужчине может все сойти с рук. Люди говорят, что в Черновцах есть родственник убийцы – высокопоставленный церковный служитель, а в Ивано-Франковской области в полиции работает его двоюродный брат.