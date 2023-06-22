Более того, во время процедуры массажа 35-летняя посетительница частного медико-косметологического центра впала в кому. Все обстоятельства выясняют правоохранители.

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Состояние женщины удалось стабилизировать

О том, что такой вызов действительно поступал медикам, журналистам подтвердили во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Женщину госпитализировали во львовскую больницу святого Луки. Как отметили в пресс-службе Первого медобъединения Львова, она в тяжелом состоянии попала в отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

К счастью, медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшей. Как рассказали в больнице следующего дня, 22 июня, ее состояние улучшается.

Нейрохирурги зафиксировали шею, состояние женщины улучшается, наблюдается положительная динамика,

– рассказали в больнице.

Вместе с тем медики сообщили об этом инциденте правоохранительным органам. Так что в полиции Львовщины проводят соответствующую проверку.

Салон на звонки не отвечает

По данным ZAXID.NET, женщина впала в кому во время процедуры массажа в частном салоне красоты, который арендует кабинет на улице Пасечной, 160, в помещении предприятия "Модем". По этому адресу там расположен медико-косметологический центр GeraMedic, который также предлагает услуги массажа.

Отметим, что на сайте этого центра посетителям предлагают классический массаж спины и шеи в день рождения всего за 100 гривен. Также там указан и контактный номер телефона, однако журналистам за ним с салоном красоты так и не удалось связаться – сначала абонент долго был вне зоны досягаемости, а впоследствии на звонки никто не отвечал.

Как отметили в СМИ, удалось поговорить с владелицей заведения, львовской косметологиней Мирославой Герой. Она в телефонном разговоре отметила, что только вернулась из-за границы и пока не знает об этом инциденте в ее салоне. Однако Мирослава пообещала прокомментировать произошедшее со временем.

Смерть во время массажа