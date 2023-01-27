Во время сеанса массажа мастерица Виктория Гапоненко повлекла травму позвоночника и повреждение спинного мозга пациентке Татьяне Бенько. Эта травма обусловила отек головного мозга, что и послужило причиной смерти пациентки.

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Детали события

В апреле 2018 года на массаж к мастеру Татьяна пошла по рекомендации после перелома руки. Принимала мастер в своей квартире на улице Жабинского.

На следующий день после процедуры у Татьяны начали млеть ноги. На третьи сутки ее положили в третью городскую больницу. Тогда она уже почти не двигалась.

Татьяна скончалась в больнице на седьмые сутки после массажа. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, сказали в прокуратуре, женщина получила травму позвоночника и повреждение спинного мозга, что повлекло за собой отек мозга головного.

Физический терапевт Анфиса Урывкова говорит, что это могло произойти из-за чрезмерного механического воздействия.

Какой приговор получил Гапоненко

Недавно стало известно, что массажистку из Чернигова судили за совершенное преступление. Женщину признали виновной в убийстве по неосторожности во время проведения процедуры массажа. Ее осудили до двух лет лишения свободы.

Черниговская массажистка привела к смерти пациентки: смотрите видео

К слову, следствие длилось три года. В июле 2021 Виктории Гапоненко сообщили о подозрении и дело передали в суд.

В Чернигове произошло смертельное ДТП: что известно

22 января на понтонной переправе через Десну вблизи Чернигова произошло ДТП. Погибли мать с двумя сыновьями. Их автомобиль ушел под воду во время движения по понтонной переправе. Кстати, этот проезд через Десну только в 14 часов в тот же день открыли.

В автомобиле осталась водитель и двое ее сыновей – 2010 и 2022 года рождения. Их тела обнаружили ночью. Женщина была сотрудницей ГСЧС, 1981 года рождения.

Всего в автомобиле было четыре человека. Муж успел выскочить. На место ДТП прибыли спасатели и полицейские. Машину вытащили из Десны.