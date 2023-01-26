Погибшую женщину обнаружили утром 26 января недалеко от улицы Электриков, 15/16. Об этом информирует 24 Канал.

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Сообщение об утопленнице в Днепре возле Петровского железнодорожного моста поступило в ГСЧС в 08:24. На место происшествия сразу направили водолазов. Как выяснилось, тело находилось на поверхности воды в 10 метрах от берега.

С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело погибшей было транспортировано к берегу и передано правоохранителям. Как оказалось, это была женщина в возрасте примерно 30 – 35 лет. Причину трагического случая будут устанавливать правоохранительные органы,

– отметили в ГСЧС.

Обратите внимание! Спасатели просят не пренебрегать правилами безопасности на водных объектах.

На Волыни дети провалились под лед

В начале января на водоеме карьера в Нововолынске произошел трагический случай. Трое детей находились на льду в 25 метрах от берега. В результате разлома они оказались в воде.

На место вызвали спасателей. Они ползком по льду добрались до одного из мальчиков и подали ему штурмовую лестницу. Ребенок схватился за него, но лед провалился и двое спасателей тоже оказались в воде. Их вытащили на берег с помощью веревки со спасательным кругом.

В конце концов двоих детей удалось спасти. К сожалению, третий мальчик 2007 года погиб от переохлаждения.