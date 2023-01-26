Загиблу жінку виявили вранці 26 січня неподалік вулиці Електриків, 15/16. Про це інформує 24 Канал.

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Повідомлення про потопельницю у Дніпрі біля Петрівського залізничного мосту надійшло до ДСНС о 08:24. На місце подій одразу направили водолазів. Як з'ясувалося, тіло перебувало на поверхні води за 10 метрів від берега.

За допомогою водолазно-рятувального спорядження, тіло загиблої людини було транспортовано до берега та передано правоохоронцям. Як виявилося, це була жінка віком приблизно 30 – 35 років. Причину трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронні органи,

– зазначили в ДСНС.

Зверніть увагу! Рятувальники просять не нехтувати правилами безпеки на водних об'єктах.

На Волині діти провалилися під кригу

На початку січня на водоймі кар'єру у Нововолинську стався трагічний випадок. Троє дітей перебували на кризі за 25 метрів від берега. Внаслідок розламу вони опинилися в воді.

На місце викликали рятувальників. Вони поповзом по кризі дістались до одного з хлопчиків та подали йому штурмову драбину. Дитина вхопилась за неї, але крига провалилась і двоє рятувальників також опинились у воді. Їх витягли на берег за допомогою мотузки з рятувальним кругом.

Врешті-решт двох дітей вдалося врятувати. На жаль, третій хлопчик 2007 року народження загинув від переохолодження.