Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
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Що відомо про ракетний обстріл
За даними слідства, о 3:40 26 січня російські військові із ЗРК С-300 завдали ракетні удари по об'єкту критичної інфраструктури в Запорізькому районі.
Попередньо 3 людини загинуло, ще 7 поранено. Руйнувань зазнали технічне обладнання та споруди,
– зазначили в Офісі Генерального прокурора.
Після вибуху на території підприємства спалахнула пожежа. Вдруге окупанти вдарили по цьому ж об'єкту вже близько 10 години ранку. У момент обстрілу так проводилися слідчі дії та пошуково-рятувальної операції. Наразі дані щодо постраждалих уточнюються.
Наслідки російського удару в Запорізькому районі / Фото Запорізької обласної прокуратури
Коротко про масовану ракетну атаку Росії