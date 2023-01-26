Украинские правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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По данным следствия, в 3:40 26 января российские военные из ЗРК С-300 нанесли ракетные удары по объекту критической инфраструктуры в Запорожском районе.

Предварительно 3 человека погибли, еще 7 ранены. Разрушено техническое оборудование и сооружения,

– отметили в Офисе Генерального прокурора.

После взрыва на территории предприятия вспыхнул пожар.