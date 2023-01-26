Місцеві мешканці повідомили про те, що чули вибухи. Густий дим свідчить про те, що міг бути приліт. Але ми не можемо стверджувати на всі 100%. Тож варто очікувати на офіційну заяву влади.

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У Запоріжжі працює ППО

Наразі інформації щодо ракетного удару по Запоріжжю не так уже й багато. Відомо про те, що в місті працює ППО. Також в обласному центрі пролунали потужні вибухи. У мережу вже виклали фото, яке демонструє наслідки цього. У небо над місто здіймається густий темний дим. Припускаємо, що це був таки приліт.



У небо над Запоріжжям підіймається дим / Фото its_zp