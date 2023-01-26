Відомо, що на місцях вибухів у небо здіймається дим. Закликаємо залишатися в укриттях доти, поки не буде відбою, щоб не ризикувати власним життям під час масованої ракетної атаки.

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На Одещині – прильоти

Так, о 09:27 журналісти "Суспільного" повідомили про те, що в Одеському районі в небо здійнявся дим. Невдовзі надійшло ще кілька повідомлень про вибухи в області.



В Одеській області зафіксували прильоти / Фото "Суспільне"

Наприклад, monitor о 09:40 написав, що працює ППО. Ще через хвилину кореспонденти зазначили, що пролунали вибухи в області.

У місцевих телеграм-каналах зауважили, що ракети навмисно запустили по траєкторії, яка дозволила б визначити українську ППО. Водночас відомо про 4 – 5 прильотів в області.

Станом на 10:00 відомо, що в Одесі внаслідок прильотів частково зникло водопостачання. Про це повідомили місцеві мешканці.