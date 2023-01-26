Известно, что на местах взрывов поднимается дым. Призываем оставаться в укрытиях, пока не будет отбоя, чтобы не рисковать собственной жизнью во время массированной ракетной атаки.

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На Одесщине – прилеты

Так, в 09:27 журналисты "Суспільного" сообщили, что в Одесском районе поднялся в небо дым. Вскоре последовало еще несколько сообщений о взрывах в области.



В Одесской области зафиксировали прилеты / Фото "Суспільне"​

Например, monitor в 09:40 написал, что работает ПВО. Еще через минуту корреспонденты отметили, что раздались взрывы в области.

В местных телеграм-каналах отметили, что ракеты намеренно запустили по траектории, которая позволила бы определить украинскую ПВО. В то же время известно о 4 – 5 прилетах в области.

По состоянию на 10:00 известно, что в Одессе в результате прилетов частично исчезло водоснабжение. Об этом сообщили местные жители.