Правоохранители уже завершили расследование. Дело было направлено на рассмотрение суда.
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Муж развращал дочь
Прокуроры Теребовлянской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего местного жителя. Его обвиняют в "совершении близким родственником развратных действий в отношении малолетнего лица".
По данным следствия, мужчина в период с 2018 по апрель 2023 года развращал собственную дочь. Ребенку, у которого мать давно умерла, некому было довериться.
В конце концов, она решилась рассказать о действиях отца педагогам образовательного учреждения, в котором училась. Они и сообщили правоохранителям о преступлении. Следователи полиции уже завершили проводить расследование.
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Другие подобные случаи в Украине: коротко
- Один из жителей района Ковеля для удовлетворения своих сексуальных потребностей решил использовать маленькую 10-летнюю девочку. Жертвой насилия он избрал свою дочь. Правоохранители задержали злоумышленника, а суд избрал ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.
- В Киевской области также недавно задержали отца-педофила. Как выяснилось, он больше года насиловал собственную 13-летнюю дочь.
- На Хмельнитчине же пенсионер изнасиловал 9-летнюю девочку. 76-летний мужчина проживал неподалеку и дружил с матерью пострадавшего ребенка.
- Еще одного педофила правоохранители задержали на Днепропетровщине. Мужчина силой затащил в комнату 12-летнюю девочку и изнасиловал ее.
- В свою очередь, на Прикарпатье 9-летнюю девочку изнасиловал, а затем задушил собственный дядя. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в зарослях на территории поселка Куты. Неподалеку обнаружили и одежду девочки. В итоге стражи порядка задержали убийцу, который сам признался в содеянном.