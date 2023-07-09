Полицейские 8 июля получили сообщение от мукачевцев о том, что на берегу реки они увидели обнаженного мужчину, купающегося с маленькой девочкой без купальника. Несмотря на то, что мужчина уверял прохожих якобы это его дочь, ситуация их насторожила.
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Мужчина приставал к 8-летней девочке
По вызову прибыла следственно-оперативная группа местного райуправления полиции. Правоохранители застали на месте происшествия малолетнего ребенка и 62-летнего мужчину.
Во время проверки они установили, что он начал приставать к ребенку, когда тот вышел из своего двора на прогулку. Злоумышленник схватил девочку за руку и, угрожая, потащил в местный водоем, где заставил полностью раздеться и вместе с ним пойти купаться.
Уже в водоеме мужчина начал совершать другие развратные действия, которые повторялись и на берегу реки. Сотрудники полиции сразу забрали ребенка в безопасное место, а злоумышленника задержали,
– сообщили правоохранители.
Мужчина развращал 8-летнего ребенка / Фото полиции Закарпатской области
Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Его действия следователи квалифицировали как "совершение развратных действий в отношении малолетнего лица".
В полиции готовят ходатайство в суд по избранию злоумышленнику меры пресечения. Они будут настаивать на содержании под стражей. За совершенное ему грозит до 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
"Полицейские установили семью потерпевшей девочки и сейчас с ними работает ювенальная полиция. Спасибо местным жителям за неравнодушие и своевременное информирование полиции!" – подытожили правоохранители.
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Другие подобные случаи в Украине: коротко
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- Еще одного педофила правоохранители задержали на Днепропетровщине. Мужчина силой затащил в комнату и изнасиловал 12-летнюю девочку.
- А в Киевской области недавно задержали отца-педофила. Как выяснилось, он больше года насиловал собственную 13-летнюю дочь.
- В свою очередь, на Прикарпатье 9-летнюю девочку изнасиловал, а затем задушил собственный дядя.