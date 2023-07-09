Полицейские 8 июля получили сообщение от мукачевцев о том, что на берегу реки они увидели обнаженного мужчину, купающегося с маленькой девочкой без купальника. Несмотря на то, что мужчина уверял прохожих якобы это его дочь, ситуация их насторожила.

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Мужчина приставал к 8-летней девочке

По вызову прибыла следственно-оперативная группа местного райуправления полиции. Правоохранители застали на месте происшествия малолетнего ребенка и 62-летнего мужчину.

Во время проверки они установили, что он начал приставать к ребенку, когда тот вышел из своего двора на прогулку. Злоумышленник схватил девочку за руку и, угрожая, потащил в местный водоем, где заставил полностью раздеться и вместе с ним пойти купаться.

Уже в водоеме мужчина начал совершать другие развратные действия, которые повторялись и на берегу реки. Сотрудники полиции сразу забрали ребенка в безопасное место, а злоумышленника задержали,

– сообщили правоохранители.



Мужчина развращал 8-летнего ребенка / Фото полиции Закарпатской области

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Его действия следователи квалифицировали как "совершение развратных действий в отношении малолетнего лица".

В полиции готовят ходатайство в суд по избранию злоумышленнику меры пресечения. Они будут настаивать на содержании под стражей. За совершенное ему грозит до 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

"Полицейские установили семью потерпевшей девочки и сейчас с ними работает ювенальная полиция. Спасибо местным жителям за неравнодушие и своевременное информирование полиции!" – подытожили правоохранители.

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