Есть версия, что в погибели виноват российский военный. Девочку искали с 30 июня.

К теме Ушла к подругам, но так и не встретилась с ними: в Мариупольском районе исчезла семиклассница

Ирину Губареву нашли мертвой

Как стало известно, 12-летнюю Ирину Губареву, разыскиваемую с пятницы в Мариупольском районе, нашли мертвой.



Ирина Губарева / фото из соцсетей

30 июня школьница пошла на встречу с подругами. Это произошло в поселке Мангуш. Как сообщали в пропагандистских чатах, девочку поначалу не разыскивали. А позже, когда мама начала ходить по блокпостам и показывать фото – о ситуации заговорили.

Последнее местонахождение девочки зафиксировали в селе Республика, что почти в 30 километрах от Мангуша.

Отметим, что в соцсетях обнародовали открытки с розыском группового автомобиля, подозревая, что 12-летнюю Ирину похитили российские террористы. К тому же был опубликован разговор местного жителя с пропагандистом, в котором мужчина рассказал, что это не впервые, когда к подросткам пристают оккупанты.

По еще одной из версий, девочку сбил на автомобиле российский военный. Он положил тело в машину и вывез в поле, где ее и нашли. Официальной информации от оккупантов еще нет.

В Харькове нашли 6-летнюю Диану Юрченко

Напомним, что недавно правоохранители разыскали маленькую Диану Юрченко, пропавшую в Харькове. Девочка гуляла возле дома и не вернулась домой.

Полицейские заявили, что на поиск Дианы был нацелен личный состав полиции. Ее удалось обнаружить на территории одной из станций метро. Удалось установить, что Диана вместе с другими детьми уехала кататься на местном метро.

Также ранее в Харьковской области нашли 2-летнюю Виолетту Мужечук. К счастью, девочку обнаружили живой. Она была в лесу. С домом ее разделяло 6 километров. Отмечалось, что Виолетту обнаружили правоохранители Богодуховского района. Мама малышки была очень сильно напугана. К счастью, с Виолеттой все в порядке. Сейчас она находится в безопасности с родными.