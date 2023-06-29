Диана Юрченко – 2017 года рождения. Ранее украинцев просили помочь найти девочку.

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Полиция устанавливает местонахождение малолетнего ребенка Дианы Юрченко, 2017 года рождения. 29 июня девочка гуляла у дома 90А по улице Мира и исчезла,

– говорится в сообщении.

Впоследствии правоохранители сообщили радостную новость. Девочку удалось найти. К счастью, с ней не случилось ничего плохого.

Правоохранители заявили, что на поиск Дианы был нацелен личный состав полиции. Диану удалось найти на территории одной из станций метро. Удалось установить, что Диана вместе с другими детьми поехала кататься на местном метро.

В полиции провели воспитательную беседу с детьми и родителями.

В Харьковской области нашли 2-летнюю Виолетту

В мае 2023 года в Харьковской области отыскали 2-летнюю Виолетту Мужечук.

За поисками девочки следила вся Украина. К счастью, Виолетту обнаружили живой. Девочка была в лесу. С домом ее разделяло 6 километров.

Девочку нашли правоохранители Богодуховского района.

"Виолетта жива, мы ее нашли. Это полицейские, спасатели, военные, волонтеры, местные жители. Мы прочесали леса, посадки. Осмотрели каждый кустик, проверили все водоемы. Виолетта жива, и это счастье. Это результат совместной работы. Благодарен всем за такую изнурительную, но блестящую и результативную работу", – заявили в полиции.

Девочку нашли правоохранители Богодуховского района.

Мама малышки была очень сильно напугана.

"Я вышла, а ее нет нигде. Я по соседям, я в центр, я по туалетам, мы кошку в колодец спускали – нет ее нигде. Соседка моя сказала, что приехала машина, и я начала кричать, что Виолетты нет", – поделилась женщина.

К счастью, с Виолеттой все в порядке. Сейчас она – в безопасности с родными.