Діана Юрченко – 2017 року народження. Раніше українців просили допомагати знайти дівчинку.

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Поліція встановлює місцеперебування малолітньої дитини Діани Юрченко, 2017 року народження. 29 червня дівчинка гуляла біля будинку 90А по вулиці Миру та зникла,

– мовилося у повідомленні.

Згодом правоохоронці повідомили радісну новину. Дівчинку вдалося знайти. На щастя, з нею не трапилося нічого лихого.

Правоохоронці заявили, що на пошук Діани був орієнтований особовий склад поліції. Діану вдалося знайти на території однієї зі станцій метро. Вдалося встановити, що Діана разом з іншими дітьми поїхала кататися на місцевому метро.

У поліції провели виховну бесіду з дітьми та їхніми батьками.

На Харківщині знайшли 2-річну Віолетту

У травні 2023 року на Харківщині відшукали 2-річну Віолетту Мужечук.

За пошуками дівчинки стежила вся Україна. На щастя, Віолетту знайшли живою. Дівчина була у лісі. З домом її розділяло 6 кілометрів.

"Віолетта жива, ми її знайшли. Це поліцейські, рятівники, військові, волонтери, місцеві мешканці. Ми прочесали ліси, посадки. Оглянули кожен кущик, перевірили усі водойми. Віолетта жива, і це щастя. Це результат спільної роботи. Вдячний всім за таку виснажливу, але блискучу і результативну роботу", – заявили тоді у поліції.

Дівчинку знайшли правоохоронці Богодухівського району.

Мама малечі була дуже сильно налякана.

"Я вийшла, а її нема ніде. Я по сусідах, я в центр, я по туалетах, ми кішку у колодязь спускали – нема її ніде. Сусідка моя сказала, що приїхала машина, і я потім почала кричати, що Віолетти немає", – розповіла жінка.

На щастя, з Віолеттою все гаразд. Зараз вона – у безпеці з рідними.