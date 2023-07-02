Еще 30 июня около 21:30 стало известно об исчезновении Губаревой Ирины Сергеевны, родившейся 28 сентября 2011 года. Она училась в 7 классе в одном из образовательных учреждений поселка Мангуш. Соответствующий пост об этом опубликовал советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко.

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Исчезновение Иры под Мариуполем

Собственно известно, что в тот день девушка около 15:00 вышла из дома для того, чтобы встретиться с подругами, однако до них не дошла.

В так называемых "правоохранительных органах" этого оккупированного региона об исчезновении дочери сообщила ее мать Оксана. Женщина работает в одном из магазинов поселка.



Ирина с мамой Оксаной / Фотография из телеграм-каналов

В то же время Андрющенко опубликовал фото местной газеты со статьей об исчезновении Ирины Губаревой. В частности, там указано, что к этому могут быть причастны лица, находившиеся в транспортном средстве, изображенном на фотографии.



Лица в этом транспортном средстве могут быть причастны к исчезновению Ирины / Фото из местной газеты Мариупольского района

Обратите внимание! Спустя двое суток после исчезновения Ирины, 2 июля, один из вражеских телеграм-каналов распространил сообщение, что девушка может находиться в воинской части под селом Енисоль: "Другая информация не обнародуется из-за интересов следствия", – написали пропагандисты.

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В Мариуполе – безработица

Вспомним к этой теме, что недавно советник Мариупольского мэра Петр Андрющенко рассказывал о ситуации в городе. Как он отметил, мариупольцы вынуждены выживать под властью захватчиков.

Также, по его словам, в оккупированном населенном пункте нет проблем с работой разве у тех людей, которые работают в строительстве, и в предателей. Собственно, речь идет о лицах, обслуживающих оккупантов.