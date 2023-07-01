Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Верещук в эфире телемарафона рассказала, что о возвращении девочки узнала сегодня, 1 июля, сообщает 24 Канал. Рассказывая историю Иринки, Верещук едва сдержала слезы радости.

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Мы вернули маленькую Иринку. Это – всегда огромная удовлетворенность и маленькая победа. Вернуть девочку пытались несколько месяцев. Отец девочки в плену,

– рассказала Верещук.

Иринке – до года. Верещук подчеркнула, что возвращать детей военных – очень тяжело. Российские оккупанты подлые и коварные.

Россия депортирует украинских детей

Российские оккупанты совершают преступление и депортируют украинских детей. ОБСЕ по состоянию на июнь 2023 года признала депортацию детей из Украины военным преступлением. Россию также обвинили в систематическом нарушении международного гуманитарного права, а также Четвертой Женевской конвенции.

Также ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львово-Беловой – уполномоченного президента России по делам ребенка.

Причиной стало то, что Путин и Львова-Белова причастны к незаконной депортации, а также перемещению детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Карим Хан – главный прокурор Международного уголовного суда – подчеркнул: уже есть убедительные доказательства того, что Путин несет ответственность за незаконную депортацию украинских детей с оккупированных территорий.

Владимир Зеленский подчеркнул, что говорится о тысячах депортированных детей.

"Пока, к сожалению, нет полной информации о сотнях тысяч детей, которые были депортированы в Россию. По состоянию на сегодняшний день благодаря разным усилиям удалось вернуть в Украину 371 ребенка из депортации. При том, что нам точно известно по крайней мере о 19 505 депортированных украинских детей, и это лишь часть всех тех наших маленьких украинцев и украинок, которые до сих пор у врага. Которых мы всех должны вернуть", – подчеркнул президент.

Украина непременно вернет всех детей. Они снова будут в безопасности.