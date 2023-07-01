Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук в ефірі телемарафону розповіла, що про повернення дівчинки дізналася сьогодні, 1 липня, інформує 24 Канал. Розповідаючи історію Іринки, Верещук ледве стримала сльози радості.

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Ми повернули маленьку Іринку. Це – завжди велика радість та маленька перемога. Повернути дівчинку намагалися декілька місяців. Батько дівчинки у полоні,

– розповіла Верещук.

Іринці – до року. Верещук наголосила, що повертати дітей військових – дуже важко. Російські окупанти підлі та підступні.

Росія депортує українських дітей

Російські окупанти скоюють злочин й депортовують українських дітей. ОБСЄ станом на червень 2023 року визнала депортацію дітей з України воєнним злочином. Також Росію звинуватили у систематичному порушенні міжнародного гуманітарного права, а також – Четвертої Женевської конвенції.

Також раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової – уповноваженої президента Росії у справах дитини.