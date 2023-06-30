У мережі вже оприлюднили кадри зустрічі кардинала Маттео Дзуппі з Львовою-Бєловою. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.
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Представник Папи зустрівся з Львовою-Бєловою
Згідно з повідомленнями пропагандистів, зустріч відбулася 29 червня. Міжнародна злочинниця зазначила, що, зокрема, обговорили гуманітарні питання, пов'язані з воєнними діями та "захистом прав дітей".
Впевнена, що християнська любов і милосердя допоможуть у діалозі та взаєморозумінні,
– цинічно заявила Марія Львова-Бєлова.
Додамо, що на оприлюднених фото представник Папи посміхається та тисне злочинниці руку.
Зверніть увагу Росія краде і психологічно ґвалтує наших дітей, – інтерв'ю з уповноваженою президента Герасимчук
Посланець Папи Римського зустрівся з Львовою-Бєловою / Фото з росЗМІ
Львова-Бєлова причетна до депортації українських дітей
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд (також відомий як Гаазький трибунал) видав ордер на арешт Путіна та його уповноваженої "з прав дитини". Львова-Бєлова причетна до незаконного викрадення, переміщення та депортації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Тож така зустріч посланця Папи вражає своїм цинізмом.
- Зауважимо, що станом ранок 30 червня 2023 внаслідок російської агресії загинули 494 маленьких українці. Ще 1033 – отримали поранення.
- Окрім того, Росія незаконно депортувала 19 489 наших дітей. Зауважимо, що це лише офіційні, підтверджені дані. Однак, кількість викрадених та депортованих насправді набагато більша. Зокрема, радниця-уповноважена Президента України Дар'я Герасимчук у квітні зазначала, що йдеться про 200 – 300 тисяч дітей.
- У частини неповнолітніх окупанти вбили батьків. Терористи знущаються з українських дітей, катують їх, психологічно ґвалтують та намагаються перетворити на росіян. Неповнолітні, яких Україні вдалося врятувати, розповідають, який жах їм довелося пережити. Історії дітей дивіться тут.