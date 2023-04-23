Дар'я Герасимчук пояснила в інтерв'ю 24 Каналу, що дітям постійно нав'язують, що нібито їх залишили рідні батьки, що вони нікому не потрібні. Тобто їх постійно психологічно ґвалтують, намагаються зламати.

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Що роблять росіяни з викраденими українськими дітьми

Герасимчук підтверджує, що справді побиття українських дітей у Росії, на жаль, досить поширене: "І в багатьох дітей навіть були фотодокази в телефонах, але тоді, коли росіяни віддавали дитину батькам, то змушували її почистити весь телефон, щоб не було ніяких фото-, відеодоказів".

У дітей є синці. Діти говорили про те, що їх били палицями, руками, різні були випадки. За будь-який вияв непокори їм говорили, що нічого-нічого, ми вас навчимо, як треба правильно любити Росію,

– розповіла уповноважена президента.

Дар'я Герасимчук повідомила, що дітей карали – їх навіть змушували сидіти у підвалах.

Якщо українській дитині раптом давали новий телефон (якщо її, наприклад, віддавали в прийомну сім'ю), то на там обов'язково ставили трекер:

прослуховувались всі розмови, якщо дитина раптом кудись подзвонить;

відслідковувалося місце її перебування.

Уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації зауважує, що росіяни тотально знищували дитину, тотально знищували її ідентичність взагалі.

Тобто вони хотіли обнулити пам'ять і створити слухняного, добре обробленого пропагандою нового громадянина Росії,

– підсумувала Герасимчук.

Важливо! Повне інтерв'ю з радницею-уповноваженою Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'єю Герасимчук читайте на сайті 24 Каналу 24 квітня.

Росія викрадає українських дітей: основне