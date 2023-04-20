Адвокатка Катерина Бобровська на слуханнях в Конгресі США розповіла, що росіяни не пустили додому 17-річного громадянина України з Маріуполя Богдана Єрмохіна. Його затримали російські спецслужби. Цю інформацію навіть підтвердила уповноважена з прав дітей Росії Марія Львова-Бєлов, яка в Гаазі вже має ордер на арешт, пише 24 Канал.

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Що відомо про затримання неповнолітнього Богдана в Росії

Адвокатка розповіла, що Богдан звернувся до неї по допомогу, коли вже перебував у Росії та отримав прийомну сім'ю. Ця родина відібрала в нього документи, постійно тиснула психологічно. Тож Богдан дуже хотів повернутись в Україну.

Він намагався покинути Росію та подолав понад 1000 кілометрів. Проте на кордоні його зупинили російські спецпризначенці та доставили у слідчий комітет на допит,

– розповіла адвокатка.

Далі українського підлітка з Маріуполя використовували для знімання у пропагандистських сюжетах на російському телебаченні.

"Коли побачила сюжет з ним вже після затримання, помітила значні переміни – темні кола під очима та змінена зачіска – його підстригли наче для служби в армії", – розповіла Катерина Бобровська.

За її словами, розповіді Богдана на росТБ не відповідали дійсності. Ймовірно, його залякували, щоб він говорив те, що вони хотіли.

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Як Богдан мав повернутись в Україну

Адвокатка розповіла, що вони знали – Богдан не має документів, тож виготовили йому потрібні для повернення додому папери.

Коли він відправився з точки А, то я виїхала до нього на зустріч. Та також була зупинена російськими спецслужбами. Наступного дня я дізналась, що Богдана затримали,

– розповіла Катерина Бобровська.

Вона підсумувала, що злочини Росії – системні та поширені на тимчасово окупованих територіях, вони свідчать про тотальну спрямовану операцію з депортації українських дітей. Богдан і далі перебуває в Росії.

Катерина Бобровська закликала міжнародну спільноту об'єднатися, вжити заходів для посилення тиску на Росію та домогтись повернення всіх вимушено переміщених українських дітей.

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Що відомо про історію Богдана Єрмохіна

Так звана уповноважена з прав дітей Росії Марія Львова-Бєлова 4 квітня розповіла, що російські силовики затримали підлітка з Маріуполя, який хотів повернутись в Україну через Білорусь.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини пояснив, що це чергова історія, коли росіяни самі зізнались у скоєному злочині. Також Дмитро Лубінець розповів, що у Богдана в Україні є сестра.

Варто зауважити, що цей юнак має громадянство України. А тому, примусове переміщення його на територію країни-агресора не "порятунок", як це зауважує Львова-Бєлова, а злочин,

– зауважив омбудсмен.

Він додав, що такі дії росіян – публічне зізнання у викраденні українських дітей. Посадовець переконаний, що винні понесуть покарання.

Дмитро Лубінець запевнив, що вони будуть звертатися до компетентних органів.