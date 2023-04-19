Адвокатка хлопця Катерина Бобровська розповіла на слуханнях, що підлітка повернули з території Росії в Україну. Перед цим окупанти його вкрали, попри заперечення хлопця.

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Що відомо про історію 16-річного хлопця

"Будь ласка, допоможіть мені, я хочу повернутись в Україну", – такими були перші слова 16-річного Романа, коли він звернувся до мене по допомогу,

– пригадала адвокатка.

Роман є сиротою та учнем професійного ліцею в невеличкому селищі Донецької області.

24 лютого 2022 року Роман перебував у навчальному закладі. Невдовзі росіяни окупували населений пункт, морально та фізично тиснули на дітей, які залишились у гуртожитку. Окупанти:

перевіряли телефони, документи та особисті речі дітей;

дедалі частіше навідувались у гуртожиток та все більше тиснули на дітей.

"Одного разу російський бронетранспортер навіть направив дуло гармати на дітей, які стояли біля входу. Розуміючи, що в таких умовах неможливо перебувати, Роман вирішив іти додому – 60 кілометрів він йшов пішки взимку", – розповіла адвокатка.

За цей час їх неодноразово зупиняли росіяни, вони допитували дітей, наводили на них зброю та навіть стріляли над головою.

Їм доводилось спати на вулиці та просити їжу в місцевих жителів. Коли Роман дістався додому, то до населеного пункту заїхали російські військові. Представники окупаційної влади направили Романа на медичне обстеження,

– розповіла адвокатка.

Його забрали у місцеву лікарню, де перебували інші діти. В лікарні Роману сказали, що в нього буде інша родина.

Як окупанти вивезли дитину

"Окупаційна влада не взяла до уваги те, що Роман заперечував та казав, що законним представником має бути його рідні брат або сестра", – зауважила Катерина Бобровська.

Згодом Романа відправили у лікарню Донецька, де йому зробили нове свідоцтво про народження від імені псевдореспубліки.

У травні Романа та інших дітей відправили на "відпочинок" до Росії, де українських дітей відвідала уповноважена з дітей Росії Марія Львова-Бєлова, яка повідомила дітям, що невдовзі їх всиновлять,

– розповіла адвокатка.

Роман та інші діти заперечували та наполягали, щоб їх повернули додому в Україну. Після цього їх відправили в інтернат – там їм обмежували свободу та навіть забороняли виходити на вулицю.

В Росії Роману підібрали нову родину, яка намагалась "перевиховати" хлопця. Дитину змушували:

дивитись пропагандистські програми;

обговорювали новини про Україну в негативному контексті;

обмежували у спілкуванні з однолітками;

відстежували його пересування через спеціальні програми на мобільному телефоні.

Крім того, Романа знімали у пропагандистських сюжетах на телебаченні, у яких змушували розповідати, як йому "подобається" його нова родина та нове життя. Йому примусово оформили паспорт громадянина Росії, проте одразу забрали цей документ, аргументуючи це тим, що будуть оформляти "всиновлення",

– пригадала адвокатка.

Попри всі обмеження, Роман з допомогою українських волонтерів зміг повернутись в Україну. Адвокатка не розповіла подробиць його повернення з міркувань безпеки.

В Україні він отримав необхідне медичне обстеження, його прооперували. Наразі він почувається добре.

Богдан здолав понад 1000 кілометрів, та його повернули назад в Росію

"Проте подібні злочини постійно вчиняються проти тисячі інших дітей, просто зараз, в цю мить. До прикладу, до мене звернувся інший підліток – Богдан. Він також уродженець Маріуполя, він разом з Романом перебував у Росії та отримав нову сім'ю. Прийомна сім'я також в нього відібрала документи. Тоді він звернувся до мене по допомогу", – розповіла адвокатка.

Вона також пояснила, що на Богдана постійно тиснули психологічно. Тому хлопець дуже хотів повернутись в Україну – він намагався виїхати з Росії та подолав понад 1000 кілометрів, проте на кордоні його зупинили російські спецпризначенці та доставили на допит у слідчий комітет.

Після чого Богдана також використовували для знімання у пропагандистських сюжетах на російському телебаченні. Коли побачила сюжет з ним вже після затримання, помітила значні переміни – темні кола під очима та змінена зачіска – його підстригли наче для служби в армії,

– зауважила Катерина Бобровська.

Адвокатка пояснила, що його розповіді не відповідали дійсності. Ймовірно, Богдана залякували. Бобровська також пригадала, що Україна виготовила Богдану потрібні документи, щоб він повернувся в Україну. На зустріч йому виїхала сама адвокатка, проте її також зупинили російські спецслужби. Наступного дня вона дізналась, що Богдана затримали.

Схожість історій Романа та Богдана свідчать про:

системність та поширеність цих злочинів на тимчасово окупованих територіях;

тотальну спрямовану операцію з депортації українських дітей.

Ці заходи спрямовані на позбавлення їх української ідентичності. Історія Романа має щасливе завершення – його вдалось повернути додому. Втім Богдан, як і інші діти, фактично залишаються в полоні,

– розповіла адвокатка.

Вона закликала міжнародну спільноту об'єднатися та вживати заходів для посилення тиску на Росію або домогтись повернення всіх вимушено переміщених українських дітей.

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Ще одна тимчасово переміщена в Росію дитина написала адвокатці, що вночі не може спати через смерті, які бачила. Дитину мучать дві смерті – найкращого друга та маленької дівчинки. Зокрема, друг прикрив цю дитину собою і його розірвало.

Він єдиний, хто був зі мною все життя. Після смерті батьків – єдиний, хто залишався зі мною поряд,

– пригадала дитина.

Також вона не змогла врятувати 10-річну дівчинку, яка лежала біля дороги з простреленими грудьми. Вона помирала та кричала, щоб їй допомогли, та їй вже не було як допомогти. Дитина намагалась заспокоїти цю дівчинку, тримаючи її на руках.

"Я говорив їй, що все буде добре, а душу мою роздирало", – написав хлопець адвокатці.